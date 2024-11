Città

SARONNO – LEGNANO – Inteso epilogo per un incontro tra i carabinieri e gli studenti per parlare del problema del bullismo. L’ex comandante della compagnia di Saronno Pietro Laghezza, al momento comandante dei carabinieri di Legnano, è riuscito a dare la forza ad uno studente di raccontare gli episodi di cui era vittima e poi ai compagni e ai docenti di non farlo sentire solo.

E’ successo in una classe prima dell’istituto tecnico Bernocchi di Legnano: durante uno degli incontri organizzati dalla scuola con l’Arma un ragazzo, mostrando una forza incredibile, si è alzato e ha manifestato il suo disagio nell’essere vittima di bullismo. La cosa più bella è accaduta dopo quando notando quanto lui stesse soffrendo i suoi compagni si sono alzati uno ad uno spontaneamente e, stringendosi attorno a lui.

Un momento intenso che permetterà a docenti e studenti di affrontare il problema bullismo partendo da una nuova consapevolezza e con un nuovo spirito di condivisione.

