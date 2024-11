Politica

BRUXELLES – “In Lombardia il 46% della popolazione carceraria è extracomunitaria, con punte di oltre 60% nel penitenziario milanese di San Vittore. Una situazione esplosiva, che rende sempre più difficile il lavoro della Polizia Penitenziaria, come ho potuto verificare di persona. Sono appena stata al carcere di Brescia per portare la mia vicinanza agli agenti accusati di razzismo e violenza da una certa sinistra tanto buonista quanto ipocrita. Questi continui attacchi ai nostri uomini in divisa non sono solo un affronto a loro, ma anche alla legittimità stessa dello Stato. Alla collega Salis ricordo che l’unico modo per rendere più vivibili le carceri non è abolirle e lasciare a spasso i delinquenti, ma far scontare la pena agli immigrati nei loro Paesi d’origine. Perché l’unico svuota carceri possibile sono i rimpatri. L’Unione Europea deve fare la sua parte finanziando un piano straordinario per rimpatriare i criminali”.

Così l’eurodeputata Isabella Tovaglieri (Lega) è intervenuta nella sessione plenaria del Parlamento europeo.

