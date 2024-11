Comasina

CESANO MADERNO – Cesano Maderno offre un weekend ricco di eventi per tutti i gusti, tra cerimonie, mostre e momenti di svago. Ecco il programma dettagliato per sabato 16 e domenica 17 novembre.

Domenica 17 novembre: il ritorno della “Madonna Bogani” al Borghetto

Dopo un accurato restauro, l’amata “Madonna Bogani” tornerà nella sua edicola sacra di via San Carlo. La cerimonia di riposizionamento si terrà domenica 17 novembre alle 11 alla presenza del Sindaco, delle autorità locali e dell’associazione Burghett. Il dipinto sarà benedetto da don Stefano Gaslini. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare per celebrare questo importante momento per la comunità.

Palazzo Arese Borromeo: mostra “Progetto Genesi. Arte e diritti umani”

Prosegue presso Palazzo Arese Borromeo la mostra internazionale “Progetto Genesi. Arte e diritti umani”, a cura di Ilaria Bernardi.

Date e orari : Fino al 1 dicembre , aperta tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

: Fino al , aperta tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Workshop e visite guidate: Tutte le domeniche alle ore 10.30 e 16.30, con attività aperte a tutti. È possibile prenotarsi al link 👉 Workshop Genesi.

Sabato 16 novembre: giochi in biblioteca

La Biblioteca Civica “V. Pappalettera” ospita due iniziative imperdibili per gli amanti dei giochi da tavolo: