CISLAGO – Oggi, sabato 16, e domenica 17 novembre Cislago ospita un’importante attività formativa e addestrativa promossa dal settore Protezione civile della Provincia di Varese, in collaborazione con i volontari locali. L’iniziativa coinvolgerà personale specializzato in operazioni di soccorso, con l’obiettivo di migliorare le capacità di intervento in caso di emergenza.

Il campo base sarà allestito al Parco Castelbarco, che sarà aperto al pubblico nella mattinata di domenica 17 novembre, dalle 10 alle 12. Durante questo intervallo, i cittadini avranno l’opportunità di visitare il campo, conoscere i volontari e osservare da vicino le attrezzature e i mezzi utilizzati nelle operazioni di protezione civile.

Nelle due giornate dell’esercitazione il Parco Castelbarco non sarà accessibile per l’uso ordinario. Inoltre, parte dei parcheggi in via Cavour e via San Giovanni Bosco saranno riservati ai volontari e ai mezzi di soccorso coinvolti nell’evento. L’attività rappresenta un’occasione importante per valorizzare il ruolo della Protezione civile e sensibilizzare la comunità sull’importanza della preparazione in situazioni di emergenza.

