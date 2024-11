Città

SARONNO – Gattini senza famiglia che vengono salvati ma hanno bisogno di cure mediche e di affetto per sopravvivere all’abbandono e alle difficoltà. Sono il focus dell’appello della sezione Enpa di Trapani a cui sta arrivando sostegno e vicinanza anche dai volontari ed attivisti di Saronno.

“Ci hanno chiesto aiuto da una nostra sezione della Sicilia con cui collaboriamo cercando di mandargli quello che possiamo in cibo e medicine e a volte quando possiamo facciamo arrivare qui dei casi disperati come la nostra Cocò e il piccolo Mike”. La storia di Cocò la gatta rimasta paralizzata dopo che le avevano sparato ha commosso Saronno che ormai ha adottato la micia che vive con Enpa Saronno da tempo.

Questa volta però a fronte di una vera e propria emergenza il team saronnese non ha potuto intervenire direttamente: “Quest’anno abbiamo avuto anche tantissimi abbandoni di gattini, e grazie all’attenzione dei cittadini di Saronno, altrettanti interventi e salvataggio. Sono tutti arrivati in pochi giorni quindi noi non siamo stati in grado di aiutare anche loro”. Da qui la decisione di aderire e rilanciare la raccolta fondi “Un aiuto per i figli di nessuno” che sta cercando di raccogliere 5 mila euro per prendersi cura di gattini che rischierebbero di morire “incrociano ogni giorno creature abbandonate a sé stesse, trovate agonizzanti nelle campagne più desolate in una terra ostile ai randagi dove, ogni giorno, sopravvivere è quasi un miracolo”.

“A volte basta davvero poco – concludono uniti i volontari da Saronno alla Sicilia – l’equivalente del costo di un caffè, una condivisione per fornire aiuto a chi lotta per gattini rimasti soli come Pallino, i tre moschettieri e mamma gatta Esperanza”.

QUI IL LINK PER DONARE

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti