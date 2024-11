Città

SARONNO – Anziana bloccata e derubata per la strada da due sconosciute, è successo alla periferia di Saronno.

Spaccio così presente nello scalo di piazza Cadorna a Saronno che… un pusher ha offerto sostanze stupefacenti anche a due agenti della polizia ferroviaria in borghese. Alla fine lo spacciatore è stato fermato dopo una fuga attraverso il quartiere Retrostazione. Un epilogo arrivato anche grazie all’intervento della polizia locale.

Questa volta l’aggressione non è avvenuta all’uscita da scuola mentre la vittima aspettava il pullman alla fermata ma per strada sul marciapiede dove la mamma l’aveva appena lasciato. E’ la terza aggressione in meno di due settimane che viene resa nota dai genitori degli studenti del polo scolastico saronnese.

Cordoglio per la scomparsa di Filippo Reina, fondatore della San Vincenzo e dell’Ozanam.

