Le meme coin stanno vivendo un periodo esplosivo.

Ma secondo il top trader Murad, questo è solo l’inizio.

Con Bitcoin che raggiunge nuovi massimi storici e sempre più persone che entrano nel mondo delle criptovalute, Murad pensa che ci si sta preparando per il movimento più grande che il mercato delle meme coin abbia mai visto.

Murad ha appena rivelato alcune importanti previsioni su X che stanno facendo molto parlare.

Secondo lui, le meme coin che faranno un grande salto in questo ciclo sono già in circolazione, ma non sono ancora esplose.

Murad sostiene che l’azione vera e propria inizierà nel “Quarto Anno”, che corrisponde proprio al prossimo anno.

Un tempismo perfetto.

Bitcoin ha raggiunto gli $87.000, un nuovo massimo storico, mentre la vittoria di Trump alle elezioni e l’interesse crescente di Wall Street per le criptovalute alimentano l’euforia.

The Big Memecoin winners of this cycle are here right now.

We are still early in the grand scheme of things.

Year 4 is when the parabolic moves happen. pic.twitter.com/NHFhJNealN

— Murad 💹🧲 (@MustStopMurad) November 10, 2024