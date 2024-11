Limbiate

LIMBIATE – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa degli alpini di Limbiate relativo alle molte iniziative in vista del 25 aprile 2025.

Numerose iniziative ed incontri sono previsti nella ricorrenza dell’ottantesimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, l’obiettivo è quello di promuovere a Limbiate, una serie di eventi, mostre, presentazione di libri e il tradizionale viaggio di storia e memoria che, l’anno prossimo, vedrà gli alpini di Limbiate nella casa museo di Giacomo Matteotti nel Centenario del suo assassinio.

Particolare attenzione sarà rivolta alla resistenza e all’antifascismo nel nostro territorio a partire da pagine di storia poco conosciute

come quelle scritte negli ospedali di Bollate, Garbagnate e Niguarda. Di sicuro interesse storico sarà la presentazione del libro di Pietro

Arienti “La resistenza in brianza”. Noi riteniamo che attraverso queste iniziative si possa meglio stimolare la riflessione e l’interesse dei cittadini sulle tematiche della resistenza e della liberazione.

Nel programma vogliamo evidenziare soprattutto l’attualità del messaggio che ci proviene dalla resistenza, costituito dai valori della Pace e della solidarietà, principi contenuti nella dichiarazione universale dei diritti umani adottata dall’assemblea generale delle

Nazioni Unite il 10 dicembre 1948. Lo faremo presentando il libro “I Partigiani della Pace” di Laura Tussi e Fabrizio Cracolici proprio il 10 dicembre e vedrà l’intervento di Salvatore Attanasio che rinnoverà il ricordo del figlio Luca, Ambasciatore di Pace assassinato in Congo nel febbraio 2021.

Particolarmente attenzione sarà, quindi, rivolta al tema della pace, in un mondo sempre più attraversato da guerre sanguinose.

La Resistenza italiana ed Europea furono guerra alla guerra, per costruire un mondo finalmente fondato sulla pacifica convivenza. Numerosi, quindi, gli incontri e i convegni, sino alla manifestazione che si terrà il 25 aprile e poi il 26 con il ricordo dei due giovani

patrioti limbiatesi fucilati a Lodi il 26 aprile 1945 dall’esercito tedesco in ritirata. Riaffermiamo in queste celebrazioni per l’80° il significato dell’Antifascismo, della Resistenza e della guerra di Liberazione da cui nasce l’Italia nella quale noi tutti viviamo.

Per queste schematiche ragioni crediamo non sia affatto retorico ricordare l’importanza storica, culturale e, per ultimo, anche politica di questo Anniversario fermo restando l’affermazione più alta nelle celebrazioni del 25 aprile. È un progetto ambizioso e dovrà essere costante la volontà di relazionarci e cooperare con l’Amministrazione comunale, le Istituzioni scolastiche e la Rete delle Associazioni di Limbiate.