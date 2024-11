Cronaca

SARONNO – Emergono nuovi particolari sulla maxi operazione anti-evasione che ha portato al sequestro di beni per 520 milioni di euro: una delle ditte coinvolte è di Saronno. Una società riguardo alla quale non si sa nulla (se non che avrebbe svolto la sua attività nel contesto della vendita di merci), se non – appunto – che ha sede in città.

I reati a vario titolo contestati nell’ambito della operazione – che si è sviluppata in tutta Italia ed anche all’estero – riguardano l’associazione per delinquere finalizzata alle frodi fiscali e al riciclaggio, aggravata dal metodo mafioso: sono state eseguite 47 misure cautelari personali, sequestri di beni, valori e denaro per 520 milioni di euro, ricostruite false fatturazioni per 1,3 miliardi di euro.

16112024