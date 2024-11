Città

SARONNO – Dalla foschia alle nebbia, già nel pomeriggio soprattutto nel circondario, come a Caronno Pertusella e dintorni; ma ora il nebbione è presente praticamente ovunque nella zona, anche a Saronno. Una situazione di scarsa o scarsissima visibilità, che impone la massina prudenza alla guida.

Cosa aspettarsi per la giornata di domenica ed i giorni seguenti? Diciamo innanzitutto che la domenica sarà serena quind ancora con foschia, mentre la nebbia non dovrebbe tornare domenica sera, per la presenza di nuvole, che determineranno anche un rialzo consistente della temperatura con massime attorno ai 12 gradi nel pomeriggio e minime attorno ai 7 di notte. Lunedì sereno o poco nuvoloso senza nebbia, poi da martedì una maggiore instabilità con più nuvole e giovedì anche con la possibilità di qualche pioggia.

16112024