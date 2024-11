Obiettivo e percorso della passeggiata

La prima passeggiata riguarda il quartiere Retrostazione e il quartiere Matteotti. "Il percorso, che parte e arriva alla stazione ferroviaria, attraversa i luoghi simbolo della “nuova” Saronno, mettendo in evidenza le aree oggetto di grandi trasformazioni urbanistiche e i progetti di housing sociale, sia quelli storici che quelli più recenti. Il tragitto giunge fino al torrente Lura con i suoi spazi aperti e si conclude con il ritorno in stazione, passando per il sottopassaggio di via Milano. Il percorso esplora il rapporto tra le grandi aree di trasformazione della Nuova Saronno e l’inclusione nei contesti urbani". Ad accompagnare l'Amministrazione in tutto l'iter del Pgt il Pim Centro Studi Programmazione Intercomunale dell’area Metropolitana già Piano Intercomunale Milanese, è un’associazione volontaria di enti locali, senza scopi di lucro, iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche.