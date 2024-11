Comasco

ROVELLASCA – Domenica 10 novembre momento di grande festa sul sagrato della parrocchia Santi Pietro e Paolo. Si è tenuta, infatti, dopo la messa, l’inaugurazione dello stesso sagrato, con il taglio del nastro da parte del sindaco, Sergio Zauli, e del parroco, don Christian Ghielmetti, che ha anche portato la benedizione.

Lo spazio antistante alla chiesa è stato intitolato a San Giovanni Paolo II: nella stessa occasione di domenica, è stata scoperta anche la targa a lui dedicata; una scelta che, come ha sottolineato il sindaco davanti ai cittadini, è stata presa d’accordo tra l’amministrazione e lo stesso parroco cittadino.

C’è soddisfazione per il sindaco, Sergio Zauli, che su Facebook commenta: “Grande partecipazione domenica mattina, alla cerimonia di intitolazione della Piazza San Giovanni Paolo II, con la scopertura della targa e taglio del nastro, che rende omaggio ad una figura importante per la Chiesa, di svolta per l’umanità intera e di un uomo, un Santo, che ha saputo riempire i cuori di tantissime persone”.

La piazza è stata consegnata alla cittadinanza solo domenica, ma i lavori erano terminati da tempo: all’appello, mancavano solo gli ulivi e la stessa targa.

Non è mancata, però, qualche critica: “Il 10 novembre – così commenta il gruppo Vivo Rovellasca in un post sui social – il Comune di Rovellasca ha inaugurato ufficialmente la nuova piazza dedicata a San Giovanni Paolo II, uno spazio rinnovato che prometteva di diventare un centro vitale per la comunità, con un progetto nato per migliorare la sicurezza e il valore del centro storico. Tuttavia, le aspettative dei cittadini e dell’opposizione sembrano disattese. Critiche emergono sul risultato finale, che avrebbe trasformato l’area in un “grande dosso”, suscitando perplessità in merito alla sicurezza e all’uso degli spazi.”

