Cronaca

SARONNO – Con una bottiglia rotta ha minacciato uno studente per farsi consegnare collana e soldi. Il colpo è riuscito ma malgrado la rapidissima fuga al termine della rapina è stato subito rintracciato dai carabinieri della compagnia di Saronno che l’hanno arrestato.

E’ l’epilogo della vicenda avvenuto qualche giorno fa a Saronno ad essere preso di mira un ragazzo minorenne bloccato mentre si trovava solo per strada. Il 17enne di origini straniere ma residente nel Saronnese con la famiglia ha preso una bottiglia rotta ed ha minacciato il coetaneo. Gli ha strappato la collana dal collo e gli ha preso il denaro contante. Quindi con un ultima minaccia al ragazzo si è dileguato. Una fuga che è durata veramente poco. La vittima rimasta sola non ha potuto far altro che chiedere aiuto e in pochi minuti la centrare operativa del 112 ha inviato sul posto i carabinieri della compagnia cittadina. I militari hanno ascoltato il resoconto della vittima e hanno avviato del ricerche del giovane rapinatore che è stato rintracciato nel giro di pochi minuti. E’ stato arresto e portato in caserma dove è stato raggiunto dai genitori per le pratiche del caso.

Per lui si sono aperte le aperte le porte del carcere minorile Beccaria.

