SARONNO – Per la prima volta Casa di Marta apre le porte ai cittadini che desiderano visitarla, una specie di “open day” per dare la possibilità di vedere concretamente quali sono le attività e i servizi che si svolgono al suo interno.

Domenica 17, martedì 19 e giovedì 21 dalle 16.30 alle 19.30 saranno presenti alcuni volontari disponibili ad accompagnare nella visita chiunque lo desiderasse.

“Dopo otto anni dall’apertura della Casa di Marta, sono ancora molte le persone che ci riferiscono di non sapere esattamente cosa accada all’interno della struttura” spiega Francesca Volontè “Abbiamo pensato così di proporre questa possibilità, in occasione anche della mostra artistica “Ripartenza”, che sarà liberamente visitabile negli stessi momenti di apertura”.

“Porte aperte” è infatti una delle proposte programmate nella settimana in cui ricorre l’anniversario dell’inaugurazione della Casa di Marta, settimana in cui sono proposte varie iniziative culturali e artistiche, che richiamano il senso del volontariato e di tutto quello che accade all’interno della struttura.

Sono circa 300 i volontari attivi tra i vari servizi e nelle varie associazioni che hanno sede all’interno della casa e tantissime le persone che, in vari modi, ricevono aiuto e supporto (per esempio, circa 50 persone accolte per il pranzo tutti i giorni -Mensa di Betania-, circa 80 famiglie che possono fare la spesa gratuitamente -Emporio della Solidarietà- e circa 150 famiglie che ricevono un pacco alimentare -San Vincenzo-; 12 posti letti per l’accoglienza notturna nel periodo invernale, circa 20 persone che si appoggiano al servizio docce e oltre 100 persone che tutti i mesi possono trovare un cambio indumenti nell’armadio solidale; oltre a tantissimi altri servizi). “A parole e numeri si può dire molto, ma poter vedere concretamente questo piccolo mondo della solidarietà è sicuramente un’altra cosa” concludono dalla Casa di Marta, rinnovando l’invito a visitare la struttura.