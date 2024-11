Cronaca

SARONNO – Un 17enne di Rovello Porro è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Castellanza in seguito a un incidente stradale avvenuto oggi, sabato 16 novembre, poco prima delle 12:30, in via Colombo, nei pressi dell’intersezione con via Polo dove si è verificato impatto con un autobus di linea.

I soccorsi sono stati allertati tramite il numero unico delle emergenze che ha inviato sul posto l’ambulanza della Croce rossa di Saronno. Il personale sanitario ha stabilizzato il 17enne, che è stato poi trasportato in codice giallo all’ospedale di Castellanza.

Gli agenti del comando della polizia locale di piazza Repubblica è intervenuta per effettuare i rilievi e garantire la sicurezza dell’area durante le operazioni di soccorso. La strada è stata liberata poco dopo il termine delle verifiche.

(foto archivio9

