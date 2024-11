Città

SARONNO – A grande richiesta continueremo fino alla primavera le rappresentazioni della commedia “Quello Bonanima” che già la compagnia “Attori per caso” ha già presentato sei volte nei primi mesi di quest’anno. Tra i nuovi appuntamenti, il primo sarà domenica 24 novembre alle 15 al teatro Regina Pacis di via Roma. L’ingresso è a offerta minima di 10 euro e l’incasso sarà devoluto alla parrocchia.

Dopo il successo con “Pignasecca e Pignaverde” presentata nel 2023, quest’anno la compagnia ha puntato su “Quello Bonanima”, altra commedia portata al successo da Gilberto Govi, grande attore teatrale genovese che la diede per la prima volta nel 1958.

“Quello Bonanima”, capolavoro del teatro dialettale di Ugo Palmerini, nella versione ambrosiana adattata in dialetto milanese da Antonio Menichetti, narra le vicissitudini di Tanin la cui casa, in uno sperduto paesino brianzolo, è immersa nel lutto per il suicidio del genero, ricordato con affetto e devozione da suocera, moglie e domestico che hanno appeso a tutte le pareti i ritratti del defunto. Un’intera famiglia è sconvolta dal lutto e di tale perdita la moglie Lea, la suocera Adele e il domestico Peder non riescono a darsi pace, nonostante sia passato del tempo e nonostante il caro estinto, poco accorto, abbia lasciato la moglie in un mare di debiti. A fare le spese di questa situazione è il povero Tanin che deve suo malgrado subire il lutto ostentato di tutta la famiglia che venera il compianto al pari di un santo. Nel corso della vicenda Tanin è protagonista di una serie di ‘gags’ che si fanno via via sempre più esilaranti con l’entrata in scena del nipote Carlo e dell’originale e strampalato mobiliere Tagliabue. Con un inaspettato e sconvolgente colpo di scena.

(foto archivio di Edio Bison: una rappresentazione di Quello Bonanima di Attori per caso)

