MISINTO / COGLIATE – Ladri in azione nella zona. A Misinto ieri mattina alle 11 in via Europa hanno preso di mira una abitazione privata, forzando una finestra per entrare ma è scattata la sirena di allarme ed ha costretto i malviventi ad una precipitosa fuga.

Non è possibile escludere che si tratti delle stesse persone che hanno svaligiato, nel pomeriggio dell’altro giorno una abitazione viai Mascagni a Cogliate, entrati in casa anche in questo caso da una finestra per poi rovistare all’interno dell’abitazione, dove non c’era nessuno, in cerca di denaro oppure oggetti preziosi; non è noto l’ammontare della refurtiva.

Sono adesso in corso le indagini delle forze dell’ordine e si è alla ricerca di eventuali testimoni.

(foto archivio: controlli delle forze dell’ordine sul territorio)

