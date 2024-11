iltra2

VENEGONO INFERIORE – Nella giornata di oggi, sabato 16 novembre, la SP46 “Malnate-Tradate della Valle dell’Olona” sarà interessata da una sospensione temporanea del traffico veicolare per consentire una serie di lavori di manutenzione. La chiusura riguarderà il tratto in via Alessandro Manzoni, dal chilometro 5+750 al chilometro 5+900 circa, e sarà in vigore a partire dalle 7 e sino alle 17.

In caso di maltempo, i lavori saranno posticipati a sabato 23 novembre 2024, mantenendo gli stessi orari.

“Gli automobilisti sono invitati a pianificare percorsi alternativi e a prestare attenzione alla segnaletica temporanea predisposta per la gestione del traffico. L’intervento è necessario per garantire la sicurezza e la qualità della rete stradale provinciale” fanno sapere della Provincia di Varese.

