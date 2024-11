iltra2

VENEGONO SUPERIORE – Commemorazione sentita e partecipata, lo scorso 12 novembre, per ricordare i caduti di Nassiriya, a Venegono Superiore.

Commozione ed emozione nel sentire i racconti e le testimonianze dirette attraverso le parole delle autorità presenti, di carabinieri e Croce rossa, e del vice sindaco Antonio Bison. Alla presenza di numerosi e coinvolti rappresentanti delle forze armate. Con un sentito grazie da parte del sindaco Walter Fabiano Lorenzin al Gruppo musicale di Venegono Superiore, ai volontari del gruppo di Protezione civile di Venegono Superior ed a tutti i cittadini presenti.

Il 12 novembre è la giornata in cui l’Italia ricorda i Caduti di Nassiriya, vittime di un tragico attentato avvenuto nel 2003 in Iraq. Quel giorno, un camion carico di esplosivo fu fatto esplodere davanti alla base italiana Maestrale a Nassiriya, causando la morte di 28 persone, tra cui 19 italiani: 12 carabinieri, 5 militari dell’Esercito e 2 civili. L’attacco, uno dei più gravi mai subiti dall’Italia in una missione di pace, lasciò inoltre decine di feriti. I militari italiani si trovavano in Iraq nell’ambito della missione internazionale Antica Babilonia, con l’obiettivo di contribuire alla stabilizzazione del Paese dopo la caduta del regime di Saddam Hussein. La ricorrenza del 12 novembre è diventata un momento di commemorazione per onorare i caduti di Nassiriya e tutte le vittime italiane delle missioni di pace nel mondo, ricordando il loro sacrificio per la sicurezza e la pace internazionale.

(foto: un momento della cerimonia in ricordo dei caduti di Nassiriya)

