Volley

SARONNO / CARONNO PERTUSELLA – Appuntamento oggi con la 6′ giornata del campionato maschile di volley serie B. La Pallavolo Saronno, seconda in classifica, osputa il Vero volley Monza, incontro al Paladozio di via Biffi dalle 18 e diretta sulla pagina “Serie B Pallavolo Saronno” di Facebook.

Per la Rossella Ets Caronno si annuncia oggi un derby, in trasferta contro la Yaka: si gioca al palazzeto del centro polivalente di via Gasparotto 10 a Malnate, dalle 20.45. A fare il punto, dopo la sconfitta nel derby contro Saronno di una settimana fa, è l’allenatore caronnese, Claudio Gervasoni.

Incontro casalingo per la Miretti Limbiate che riceve Garlasco, si gioca al centro sportivo di via Tolstoj alle 20.

Classifica

Ciriè 13 punti, Pallavolo Saronno 11, Sant’Anna, Novi, Miretti Limbiate 10, Vero Monza 9, Alto Canavese, Parella Torino e Volley Garlasco 8, Yaka Malnate e Rossella Ets Caronno 7, Val Chisone e Ag Milano 2, Impresind 0.

(foto Giovanni Pini)

