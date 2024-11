Cronaca

LOMAZZO – Alcuni automobilisti hanno chiamato per un’auto in mezzo alla strada ma quando sono arrivati ai vigili del fuoco e l’ambulanza della Croce Rossa non hanno trovato nessuno. Nessuno il conducente. Sono l’auto appoggiata sul fianco in mezzo alla carreggiata.

E’ questo successo stanotte, alle prime ore di domenica 17 novembre in via Brianza, all’incrocio con via Resegone. Era da poco passata l’una e mezza quando una vettura è stata trovata ribaltata al centro della carreggiata, senza la presenza di altri mezzi coinvolti né degli occupanti sul posto.

Come detto allertati da una segnalazione, sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e i carabinieri per i rilievi e la messa in sicurezza dell’area. Al momento, non è chiaro chi fosse alla guida del veicolo né le circostanze che hanno portato al ribaltamento.

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell’accaduto e rintracciare le persone coinvolte. Non si segnalano feriti ed è quindi evidente che il o la conducente si è dileguato prima dell’arrivo dei soccorsi.

