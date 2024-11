Basket

PIACENZA – Trasferta importante oggi, si gioca dalle 18, per l’Az Pneumatica Robur Saronno. Smarrito a tratti il ritmo di inizio stagione, la squadra di coach Stefano Gambaro proverà a rifarsi in un palazzetto difficile come quello di Piacenza. Su ilSaronno foto e aggiornamento dei risultato in diretta.

Gli emiliani sono in lotta per gli stessi traguardi, ovvero emergere il più possibile dalla zona salvezza, e non possiamo che aspettarci una battaglia. Nell’ultimo turno la Bakery ha battagliato a lungo con San Vendemiano, rendendo faticosissimo ai veneti uscire con un successo dal PalaFranzanti. Offensivamente quella di coach Salvemini è una squadra con tanti punti nelle mani: gli esterni Chiti, Perin e Taddeo, con i lunghi Zoccoletti e Klanskis vanno tutti in doppia cifra di media in stagione, poi ci sono collanti importanti come Lanzi e Blair che agevolano le rotazioni. Dunque prima di ogni cosa servirà una grande prestazione difensiva, soprattutto dopo i 108 presi giovedì nell’infrasettimanale con Agrigento.