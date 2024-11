Calcio

GERENZANO – La Gerenzanese rimedia il sesto ko consecutivo nella partita disputata nel primo pomeriggio di oggi 17 novembre a Gerenzano contro il Montesolaro valida per l’undicesima giornata di campionato del girone B della prima categoria lombarda.

Nel primo tempo a partire fortissimo è la squadra ospite che, dopo solamente tre giri di orologio dal fischio d’inizio del direttore di gara, si porta in vantaggio sbloccando il risultato con Monti, non ostacolato durante una lunga cavalcata in campo, riesce ad arrivare nell’area di rigore avversaria e a calciare in porta firmando, così, lo 0-1. La reazione concreta dei padroni di casa arriva al 30′ con Mighetti sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il primo tempo si chiude con la rete del vantaggio del Montesolaro che si riporta avanti a tempo scaduto con Pastore. Nella ripresa la Gerenzanese tenta diverse volte di trovare il goal del pari ma a segnare sono, invece, gli ospiti che, subito dopo un palo clamoroso che nega il 2-2 ai padroni di casa, calano il tris con la rete di Pereira che chiude, così, i giochi.

Arriva, dunque, tra sfortuna ed alcuni errori arbitrali, la sesta sconfitta consecutiva della Gerenzanese che non sembra uscire dalla crisi restando ancorata alla zona play-out con solamente 10 punti. Discorso diverso, invece, per il Montesolaro che torna a casa con tre importanti punti grazia ai quali vola al terzo posto della classifica a quota 22 a pari merito con Ardisci e Maslianico 1902.

(foto da archivio)