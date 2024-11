Sport

CERMENATE – Undicesima giornata di campionato e altra trasferta importante per la Cogliatese che scende in campo al comunale di via Montale contro la Virtus Cermenate, formazione ai piani alti della classifica.

Primo quarto d’ora di equilibrio, poche occasioni nitide e nessun grande rischio corso ambo i lati. Al 16’ si sblocca il risultato, rimessa laterale dalla destra, pallone respinto fuori ma non allontanato a sufficienza, si coordina Zappulli che colpisce al volo col collo del piede e fa partire un siluro che si insacca sotto l’incrocio sul palo lontano, una vera e proprio perla per l’1-0 dei padroni di casa. Da lì prende fiducia il Cermenate che trova un altro paio di conclusioni insidiose sempre con Zappulli e Messina, senza riuscire peró a raddoppiare. Ci pensa allora la Cogliatese a trovare la via del gol al 40’ con Del Bianco che con un tiro-cross dalla trequarti beffa Quadranti e insacca alle spalle dell’estremo difensore giallo-verde, 1-1 e palla al centro.

La ripresa si apre con un colpo di testa di Molteni da distanza ravvicinata, blocca sicuro Ortolan. Al 51’ passano gli ospiti : rimessa laterale in zona offensiva, Ferrario riceve in area e copre la sfera, prova a girarsi per calciare ma viene ribattuto, sul pallone vagante arriva da dietro Rose che prende la mira e spara un bolide sul secondo palo, Quadranti puó solo guardare la palla depositarsi in rete per il 2-1 dei biancoazzurri. I padroni di casa reagiscono rabbiosamente e al 61’ si guadagnano un calcio di rigore per un fallo di mano, chance enorme per pareggiare i conti. Prende la rincorsa Porta ma Ortolan è bravissimo a intuire il lato del tuffo e a respingere, ci riprova il nr. 11 del Cermenate sulla ribattuta ma è ancora il portiere biancoazzurro a immolarsi e a salvare il risultato. Una botta di adrenalina per la Cogliatese che tiene duro e porta a casa una splendida vittoria, 1-2 il risultato finale.

Altra big fermata dalla squadra di Biemmi che continua a macinare punti e ottime prestazioni. Ottavo posto in classifica e giusto un paio di punti a separare i biancoazzurri dalla zona playoff.

Settimana prossima altra sfida molto interessante contro la Polisportiva Nova, attualmente al comando del girone in solitaria.

Virtus Cermenate – Cogliatese : 1-2

Virtus Cermenate : Quadranti, Carrafiello, Coppola, Tagliabue, Luongo, Codella, Molteni, Vago, Messina, Zappulli, Porta. A disposizione : Galimberto, Busnelli, Kumah, Cattaneo, Giglio, Zermo, Cantore, Basilico. All. D’Onofrio

Cogliatese : Ortolan, Del Bianco, Rose, Balestrini, Pastore, Chiari, Borghi, Muraca, Avella, Ferrario, Capici. A disposizione : Borgonovo, Belotti, Bettin, Cimnaghi, Pascale, Petazzi, Pivato, Ventrella, Zampieri. All. Biemmi

Marcatori : 16pt Zappulli (Ce), 40pt Del Bianco (Co), 6st Rose (Co).

