LAZZATE – Nel posticipo del tardo pomeriggio di Seconda categoria, girone R, la vittoria in trasferta della Frazione calcistica Dal Pozzo che ha vinto allo stadio di Lazzate, “casa” della Celtica: l’incontro è finito 2-3 e per i gialloverdi hanno segnato Maggiore, Fagotti e Castelnovo. Con il Dal Pozzo come sempre seguito da tantissimi tifosi, che ne hanno mancato di fare sentire tutto il proprio calore ai loro beniamini.

11′ giornata: Aurora Desio-Varedo 5-2, Cesano Maderno-Novedrate 0-0, Molinello-Db Cesano Maderno 2-2, Di Nova-Figino 0-0, Stella Azzurra Arosio-Mascagni 3-2, Virtus Cermenate-Cogliatese 1-2, Giussano-Veranese 0-3, Celtica-Dal Pozzo 2-3.

Polisportiva Di Nova 24 punti, Virtus Cermenate 23, Figino e Aurora Desio 20, Polisportiva Veranese, Cesano Maderno e Novedrate 19, Cogliatese 18, Giussano 17, Molinello e Db Cesano Maderno 15, Dal Pozzo 13, Varedo 9, Stella Azzura Arosio 6, Celtica e Mascagni 4.

(foto: i giocatori del Dal Pozzo salutano i loro tifosi in tribuna allo stadio di via Laratta a Lazzate)

