Calcio

UBOLDO – Partita ricca di goal ed emozioni quella disputata nel primo pomeriggio di oggi 17 novembre nel centro sportivo parrocchiale di Uboldo dove i padroni di casa della Pro Juventute, in occasione dell’undicesima giornata di campionato del girone Z della seconda categoria di Varese, hanno ospitato il Lonate Ceppino.

Nel primo a giocare meglio è la squadra ospite che, però, non riesce a concretizzare le azioni in goal sprecando, tra l’altro, un calcio di rigore concesso dal direttore di gara salvato dal portiere di casa Caruana. Ad avere la meglio è, invece, la Pro Juve che, poco prima del duplice fischio si porta avanti con la rete di Montoli.

La partita si accende del tutto nella ripresa quando la rosa guidata da mister Abbruzzese scende con una mentalità più propositiva grazie alla quale raddoppia il vantaggio con il subentrato Ciccone. Dopo il 2-0, arriva la reazione del Lonate Ceppino che accorcia il risultato con una rete arrivata sugli sviluppi di un calcio di punizione discusso dai padroni di casa. La Pro Juve non abbassa la guardia e, dopo aver subito il goal del 2-1 e un cartellino rosso, mette a segno altri tre pesantissimi goal con bomber Colombo, Soldi e Secchieri.

La Pro Juventute vince, dunque, per 5-1 una partita che nel primo tempo non sembrava per nulla semplice ma nel corso della quale l’allenatore ha saputo cambiare l’assetto tattico azzeccando i cambi. Arriva, così, per la squadra di Uboldo la terza vittoria consecutiva grazie alla quale vola a metà classifica a quota 14 punti in campionato superando proprio gli avversari odierni del Lonate Ceppino.