Calcio

MISINTO – Missione compiuta per il Cgds Misinto che nella 11′ giornata della Terza categoria comasca domenica pomeriggio ha espugnato il campo del Real San Fermo, è finita 1-2 con una doppietta di Cederle. Per i misintesi, un successo che consente di restare in scia della capolista Olimpia e del Vasca 1986 secondo in graduatoria.

Risultati

11′ giornata: Andratese-Academy Bregnanese 0-3, Grandate-Valbasca Lipomo 1-2, Olimpia Cadorago-Laria 6-1, Real San Fermo-Cdgs Misinto 1-2, Libertas San Bartolomeo-Vasca 1986 5-0, Polisportiva Sant’Agata-Casnatese 3-3, Valsoldese-Cascina Mamete 1-2, Fc Cabiate-Carugo Academy 2-0.

Classifica

Olimpia Cadorago 27 punti, Vasca 1986 23, Misinto 22, Valbasca Lipomo 21, Libertas San Bartolomeo e Real San Fermo 20, Valsoldese e Fc Cabiate 17, Cascina Mamete e Carugo Academy 16, Grandate 11, Lario e Casnatese 10, Academy Bregnanese 9, Andratese 6, Polisportiva Sant’Agata 4.

(foto di gruppo per il Misinto nel post partita, terminata la gara contro il San Fermo)

17112024