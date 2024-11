Calcio

SARONNO – Torna allo stadio di casa l‘Fbc Saronno che riceve il Base 96 Sevese inguaiato a fondo classifica. Su ilSaronno la diretta play by play dell’incontro che inizia alle 14.30.

I saronnesi vanno a caccia di un risultato utile per tornare nelle zone che contano della graduatoria. Non si annunciano defezioni nella rosa. Arbitro Tommaso Leni di Lodi con assistenti Mauro Merlini di Milano e Mattia Barni di Abbiategrasso. I brianzoli hanno recentemente cambiato guida tecnica, con l’arrivo di un allenatore esporto come Paolo Crucitti.

Classifica

Solbiatese 31 punti, Mariano 24, Pavia 22, Ardor Lazzate e Rhodense 21, Caronnese 20, Meda 17, Fbc Saronno, Lentatese e Vergiatese 15, Ispra 14, Cinisello 13, Casteggio e Sedriano 11, Sestese 10, Legnano 6, Base 96 Seveso 5, Robbio Libertas 4.

(foto Andrea Elli: Fbc Saronno in azione di gioco in un precedente incontro)

