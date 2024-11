Calcio

SARONNO – Il Fbc Saronno, dopo la sconfitta amara della scorsa settimana rimediata con il Mariano Calcio, torna a vincere mettendo ko la Base 96 Seveso nella partita disputata nel primo pomeriggio di oggi 17 novembre nel campo non in ottime condizioni dello stadio comunale Colombo Gianetti di Saronno.

La cronaca – Dopo un primo tempo a tratti noioso e privo di particolari azioni offensive, il risultato si sblocca nella ripresa quando, precisamente al 7′ del secondo tempo, Mammetti insacca il pallone in porta con una perfetta deviazione di testa sul calcio d’angolo calciato da Pedrocchi portando, così, in vantaggio il Saronno e firmando il suo duecentesimo goal in carriera. A pochissimi secondi dall’1-0, i saronnesi spaventano ancora una volta la squadra avversaria con un’azione creata da Mammetti che, tra due avversari, riesce a mettere una splendida e pericolosa palla in area sulla quale, però, Locati non riesce ad arrivare per concludere in porta. La Base 96 prova a reagire in cerca del pari con Romeo che, però, nei numerosi tentativi, non riesce mai ad inquadrare lo specchio di porta. Il match finisce, così, con il risultato di 1-0 con un Fbc Saronno che, nonostante alcuni errori ed un po’ di sofferenza, riesce a conquistare tre importanti punti grazie ai quali sale al settimo posto della classifica a quota 18 a cinque lunghezze di distanza dalla zona play-off. Discorso differente, invece, per la Base 96 Seveso che, nonostante una buona prestazione, rimedia la nona sconfitta stagionale a causa della quale resta al penultimo posto del girone con soli 5 punti.

Si è giocato per la 11′ giornata di Eccellenza. Su ilSaronno anche la cronaca play by play del match e l’intervista all’allenatore ospite, Paolo Crucitti. E le parole a fine gara del tecnico saronnese, Fiorenzo Roncari. E l’intervista al bomber saronnese, Giacomo Mammetti.

Fbc Saronno-Base 96 Seveso 1-0

FBC SARONNO (3-4-3): Todesco; Ortolani, Bello, Favilla (36’ st De Vincenzi); Pandini (11’ pt Cabezas), Pedrocchi, Alvitrez, Brennici (27’ st Lanzarotti); Vaglio, Locati (22’ st Rudi), Mammetti. A disposizione Gargarella, Ciceri, Marangon, Ferrari, Gatti. All. Roncari.

BASE 96 SEVESO (4-1-3-2): Ragone; Sordillo (19’ st Campanati), Galimberti, Cappanera, Gomez; Romano; Romeo, Carraro (22’ st Ramos), Pirovano (2’ st Capelli); Ibrahimi, Colinati (1’ st Ruggeri). A disposizione Iuliano, Di Fini, Quitadamo, Di Vincenzo, Adamo. All. Crucitti.

Le interviste

(foto Letizia Elli: il centravanti saronnese Giacomo Mammetti)

17112024