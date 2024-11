Calcio

LAZZATE – Pari casalingo per l’Ardor Lazzate, costretta ad inseguire la Sestese: in vantaggio, infatti, la formazione ospite col gol di Romano al 6′ del primo tempo. I brianzoli hanno quindi trovato il pari grazie alla realizzazione di Benedetti al 28′ del primo tempo; e poi il punteggio non è più cambiato: 1-1 Un pareggio, quella della domenica pomeriggio allo stadio “Gianni Brera” di Lazzate, che fa perdere un po’ di slancio all’Ardor, che resta comunque nelle zone alte della graduatoria.

Risultati

11′ giornata: Caronnese-Meda 3-0, Casteggio-Ispra 1-1, Fbc Saronno-Base 96 Seveso 1-0, Rhodense-Cinisello 2-0, Robbio Libertas-Mariano 0-3, Sedriano-Legnano 1-1, Solbiatese-Pavia 2-2, Vergiatese-Lentatese 2-1, Ardor Lazzate-Sestese 1-1.

Classifica

Solbiatese 32 punti, Mariano 27, Rhodense 24, Pavia e Caronnese 23, Ardor Lazzate 22, Fbc Saronno e Vergiatese 18, Meda 17, Ispra e Lentatese 15, Cinisello 13, Casteggio e Sedriano 12, Sestese 11, Legnano 7, Base 96 Seveso 5, Robbio Libertas 4.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio)

17112024