Primo piano

CARONNO PERTUSELLA – Le luci del comune di Caronno Pertusella, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, cambiano colore tingendo di rosso l’edificio.

Per tutto il mese di novembre, dunque, il palazzo comunale di piazza Aldo Moro si tingerà di rosso per ricordare tutte le vittime della violenza di genere vista la ricorrenza della giornata internazionale istituita dalle Nazioni Unite per contribuire all’eliminazione dei femminicidi. Le luci cambieranno colore solamente martedì 19 novembre, giorno durante il quale il comune di Caronno Pertusella verrà illuminato di bianco in occasione delle giornate di sensibilizzazione al cancro al polmone.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti