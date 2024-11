Cogliate

MISINTO – COGLIATE – LAZZATE – Il sindaco Matteo Piuri ha scritto al Prefetto di Monza Patrizia Palmisani e al capo di Gabinetto Giacomo Pintus in merito all’aggravamento della situazione di furti nelle abitazioni e spaccio di sostanza stupefacenti.

Una missiva, simile a quella inviata anche dai comuni di Cogliate e di Lazzate, per chiedere un’intensificazione dei controlli ma anche la convocazione di un tavolo per la sicurezza dell’area Alte Groane per avviare un percorso condiviso per intraprendere le iniziative necessarie.

“Misinto – si legge nella missiva – è stato interessato da un sensibile aumento di fenomeni come il furto in abitazioni che stanno costituendo per molti miei concittadini, motivo di preoccupazione e allarme”. Piuri spiega anche come si sia intensificato il “fenomeno legato allo spaccio di sostanze stupefacenti in alcune aree del territorio come quelle limitrofe al Parco delle Groane”. Un fenomeno registrato anche da Striscia la notizia con un servizio di Vittorio Brumotti.

Piuri rimarca la preoccupazione dei cittadini e la collaborazione dell’Amministrazione con le forze dell’ordine “pur comprendendo le difficoltà legate alla scarsità di risorse, ritengo sia necessario intensificare i servizi di vigilanza e l’attivazione di attività preventive e repressive maggiormente incisive che possano disincentivare questo tipo di reati”.

C’è poi la proposta di un momento di confronto ossia “la convocazione di un tavolo che abbia come oggetto la sicurezza nell’area delle Alte Groane in modo tale che, tutti insieme, attraverso un percorso condiviso con gli altri soggetti deputati, si possa arrivare alla messa in campo di tutte quelle iniziative necessarie”.

(foto archivio)

