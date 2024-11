ilSaronnese

GERENZANO – In città decade l’esenzione del pagamento dell’occupazione del suolo pubblico con la fine di dicembre. Il provvedimento era stato preso per aiutare i cittadini che avessero necessità di ristrutturare i tetti danneggiati dalla gradinata del luglio 2023.

Sul gruppo Facebook “La voce di Gerenzano”, l’intervento di Luisa Basilico chiedeva nuove proroghe per l’esenzione: “Chi non li ha ancora ristrutturati presumibilmente è perché non ha i soldi per farlo. Magari sta aspettando ancora il famoso finanziamento da parte della Regione, o il rimborso dell’assicurazione. Mi chiedo a questo punto, se è corretto penalizzare ulteriormente chi deve ancora fare i lavori. Visto che questo è un comune che mette al primo posto il sociale. A me sembra un controsenso aver aiutato chi aveva i soldi, e togliere l’aiuto a chi non li ha.”

La risposta è arrivata dal gruppo politico “Insieme e libertà per Gerenzano”, che riprendendo il post della cittadina: “Forse, prima di sollevare la questione sarebbe stato meglio assumere le necessarie informazioni. Ma siamo abituati a leggere post che presuppongono sempre che l’amministrazione sia fatta da persone senza alcuna sensibilità e così distanti dai bisogni del territorio per cui qualsiasi decisione o azione assumano sia sbagliata a prescindere. Siamo circondati da opinionisti che “sparano” giudizi e sentenze senza mai sentirsi in dovere di approfondire gli argomenti che trattano. Questo ne è un esempio, ma ne possiamo fare molti altri.”

“Lo stato di emergenza – continuano – che ha consentito alla pubblica amministrazione di assumere provvedimenti straordinari è scaduto da tempo. Esentare il cittadino dal pagamento di una tassa, in deroga alle disposizioni normative richiede una “forte” giustificazione di carattere tecnico ed economico, soprattutto a distanza di così tanti mesi dagli eventi metereologici. Per proporre una deliberazione che consenta l’ esenzione dal pagamento di una tassa occorre acquisire il parere tecnico, il parere contabile e quello del revisore dei conti; la decisione politica è quindi un “di cui” sulla vicenda. I pareri di regolarità vengono espressi dai funzionari che si assumono la responsabilità formale degli atti e che non possono ricondurre l’esenzione dal pagamento di una tassa al solo fatto che il cittadino non abbia risorse per intervenire sul proprio immobile.” “Già questi quattro punti sarebbero sufficiente a dimostrare che la scelta di non procedere all’ulteriore proroga dell’esenzione del pagamento dell’occupazione del suolo pubblico è una scelta obbligata. Ma c’è dell’altro: il cosiddetto danno erariale. Non incassare una tassa o un tributo senza una giustificazione oggettiva e sostenibile in ogni grado di giudizio determina un danno erariale a cui i funzionari sono chiamati a rispondere con il proprio patrimonio personale. In conclusione vogliamo evidenziare che: è legittimo farsi domande sul perché delle scelte amministrative ma è scorretto stigmatizzare le scelte dell’amministrazione facendole passare sempre come illogiche e incomprensibili. Rimane il fatto che se non ci si vuole fermare alla semplice domanda occorre informarsi al fine di evitare di esprimere giudizi che denotano una profonda incompetenza che non concilia proprio con il tentativo di essere punto di riferimento e voce dei cittadini. Amministrare è un compito difficile ma pretendere di giudicare chi amministra senza alcuna competenza è una missione impossibile ed alcuni post ne sono l’evidenza”, concludono.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti