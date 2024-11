Altre news

SARONNO – Oggi il tempo è perlopiù soleggiato, con possibili nubi basse o banchi di nebbia al mattino, ma senza piogge previste nelle prossime ore. Le temperature raggiungono una massima di 12°C e una minima di -1°C, con lo zero termico intorno ai 2873 metri. I venti sono moderati da Nord-Nordest al mattino e deboli da Sudovest nel pomeriggio. È prevista un’allerta meteo per ghiaccio. 3BMeteo.

Sulla Lombardia l’alta pressione garantisce condizioni stabili e prevalentemente soleggiate, con qualche nube o nebbia mattutina. Sulle basse pianure occidentali si osservano nubi basse e nebbia in dissolvimento durante il giorno, seguite da schiarite serali. Le pianure orientali sono caratterizzate da cieli nuvolosi, con miglioramenti in serata. Le pedemontane e alte pianure alternano nubi sparse a momenti di sereno, mentre Prealpi e Alpi Retiche vedono cieli sereni o poco nuvolosi, con un aumento delle nubi nelle Prealpi orientali verso sera. I venti sono deboli e si orientano dai quadranti nord-occidentali a quelli sud-occidentali, con lo zero termico intorno ai 2800 metri.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.