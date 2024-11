Primo piano

Nell’11’ giornata di campionato, la Baranzatese continua a comandare la classifica con 28 punti grazie alla vittoria contro la Castanese 1-0, con gol di Stoica. Il Morazzone, ha dominato l’Universal Solaro 3-0, mentre l’Accademia BMV ha vinto 1-0 contro il Ceriano Laghetto grazie alla rete di Folla. Il Canegrate ha battuto l’Olimpia Tresiana 3-1, con Paoluzzi autore di una doppietta. La Besnatese ha prevalso 2-1 sul Cob 91, mentre il Valle Olona è stato sconfitto 3-2 dal Gavirate. Infine, il Verbano ha perso 1-0 contro l’Aurora Cantalupo, con gol di Colombo. Di seguito risultati, marcatori e classifica.

Promozione – Girone A – Risultati, marcatori e classifica

0-03-1 Reti: 21′ pt Paoluzzi (C), 27′ st Oldrini (O), 36′ st Paoluzzi (C), 43′ st Rondanini (C)0-1 Reti: 6′ st Folla1-2 Reti: 9′ pt Tomasini (B), 43′ pt Anelli (C), 12′ st Giardino (B)2-3 Reti: 12′ pt Cesaro (V), 27′ pt Morbioli (G), 39′ rig. Morbioli (G), 22′ st Autogol (V), 27′ st Morbioli (G)0-1 Reti: 16′ st Colombo0-1 Reti: 1′ st Stoica0-3 Reti: 15′ pt Giordano, 43′ pt Picetti, 37′ st LibralonBaranzatese 28, Morazzone 27, Accademia BMV 24, Universal Solaro 23, Besnatese 19, Calcio Canegrate 18, Aurora Cantalupo 17, Cob 91 13, Valle Olona 12, Luino 1910 11, Olimpia Tresiana 10, Ceriano Laghetto 9, Verbano Calcio 8, Castanese 8, Gavirate 8, Academy Uboldo 7.