SARONNO – “Nella vita di ognuno di noi, almeno per un secondo, compare non il volto, ma la mano che ci prende e ci mette su una via fatta di salvezza. Sta a noi, poi, percorrerla o meno” è proprio di Daniele Mencarelli la frase scelta da Casa di Marta per l’iniziativa “Ripartenza” (in occasione della ricorrenza dell’ottavo anno dalla sua inaugurazione).

Per questo, la presenza dell’autore non poteva mancare tre le proposte di questa settimana in Casa di Marta e lunedì 18 novembre alle 21 sarà ospite per la presentazione del suo ultimo libro “Brucia l’origine”.

Autore molto apprezzato, anche tra i giovani, grazie anche al successo della serie tv “Tutto chiede salvezza” ispirata al suo omonimo libro. Inoltre, Mencarelli è l’autore della mostra “Da solo non basto” che era stata installata prima dell’estate nei locali del Santuario, coinvolgendo molte scuole. C’è quindi un legame dell’autore con Saronno che l’ha portato ad accettare l’invito senza esitazione, e da Casa di Marta sono certi che la sua sarà una testimonianza preziosa anche per il contesto dell’iniziativa.

Ingresso libero.

