Cronaca

SARONNO – Urla e minacce a carico del personale del pronto soccorso con una tale violenza e veemenza da rendere impossibile per medici e infermieri portare avanti l’attività di cura dei pazienti tanto che è stato necessario l’intervento della polizia locale accorsa per due volte in piazzale Borella.

E’ il movimentato episodio avvenuto venerdì 15 novembre al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno. La prima richiesta di aiuto del personale è arrivata qualche minuto prima delle 22. Nell’area del triage del pronto soccorso era arrivato un 38enne di origine sud americana che ha iniziato a dare in escandescenza. L’uomo era arrivato poco prima all’ospedale in condizioni di evidente alternazione. Infastidito dall’attesa aveva iniziato a insultare il personale e a urlare contro i pazienti presenti. L’arrivo degli agenti era stato utile e provvidenziale visto che ha calmato l’uomo e la situazione sembrava essersi risolta.

Ma non è stato così. Poco più di un’ora dopo lo straniero è tornato a prendersela con pazienti e personale. Le urla e le minacce rendevano impossibile per il personale continuare la propria attività tanto che è stata chiamata nuovamente la polizia locale. Questa volta alla vista degli agenti l’uomo ha aumentato l’intensità delle urla e quando gli agenti hanno cercato di allontanarlo li ha aggrediti. E’ stato bloccato e portato in comando. Qui è stato identificato, era un 38enne di origine sudamericana con diversi precedenti, ed è stato denunciato a piede libero per interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale.

