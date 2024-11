Città

SARONNO – Sabato 16 novembre alla Sala Convegni di ViIla Recalcati il prefetto Salvatore Pasquariello ha proceduto alla consegna delle onorificenze dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”, conferite con Decreto del Presidente della Repubblica in data 2 giugno 2024, a 12 dei 14 cittadini della provincia di Varese che si sono distinti per comportamenti volti a favorire il progresso civile e culturale della collettività, il dialogo e la coesione sociale, l’associazionismo e la solidarietà, il volontariato, la tutela del territorio e delle civiltà locali. Tra questi anche il saronnese Gianpaolo Schembri insignito alla presenza del vicesindaco Laura Succi.

“Nato a Foligno in provincia di Perugia e residente a Saronno – spiega il profilo tracciato dalla prefettura – Schembri ha iniziato la sua attività professionale nel 1966 come ispettore delle “Assicurazioni Generali” dell’agenzia di Bolzano, che lascia qualche anno dopo per ricoprire l’incarico di ispettore di organizzazione produttiva nell’agenzia generale di Torino della “Toro Assicurazioni” e per quasi vent’anni ne diviene agente generale a Saronno. Gli anni Novanta e il primo decennio degli anni 2000 lo vedono nella veste di amministratore unico e presidente di prestigiose società assicurative e dal 2014 è presidente del consiglio di amministrazione di “Asfalia Prime Broker S.r.l.” e di “GrifoHealth S.r.l.”, che fanno parte del “Gruppo Grifo Holding”, società operante nel settore finanziario ed assicurativo. Schembri si è anche distinto per alto senso civico e grande impegno sociale, espressi nelle realtà associative di cui ha fatto parte: si ricorda l’attività nel Lions Club di Saronno, premiata con il conferimento della importante onorificenza “Melvin Jones Fellow” per le molteplici attività di beneficienza”.

