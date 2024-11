Città

SARONNO – Il sindaco Augusto Airoldi si è detto soddisfatto della partecipazione ancora prima dell’inizio della passeggiata ma com’è andato il primo appuntamento del percorso partecipato dei Pgt?

Ecco una piccola sintesi per punti in attesa della seconda passeggiata in programma sabato 23 novembre con partenza da piazza Cadorna. QUI LA DIRETTA

I PARTECIPANTI

Il gruppo che ha fatto la passeggiata era formato da una quarantina di persone: la metà erano addetti ai lavori e il resto cittadini comunque già coinvolti nella vita politica e sociale saronnese. Tra le autorità oltre al sindaco erano presenti i consiglieri Lucy Sasso, Roberta Castiglioni e Mattia Cattaneo. Assenti gli assessori c’era qualche esponente politico da segretario del Pd Giorgio Marturano ad una delegazione di Azione. Significativa la presenza di Andrea Mazzucotelli portavoce del Comitato viaggiatori Tpl Saronno e di Legambiente. Tra i volti noti anche Elio Fagioli intervenuto con la sua bici padana. Malgrado la conferenza stampa, la creazione di un sito ad hoc e ad alcune segnalazioni sui social forse il primo appuntamento è stato un po’ penalizzato dai tempi stretti tra l’annuncio dell’iniziativa e la sua realizzazione. Qualche problema è stato poi segnalato dai presenti per l’assenza di un microfono o di un megafono che complice l’esterna ha reso complesso per tutti sentire gli interventi. L’iniziativa, iniziata intorno alle 11 nel Retrostazione, doveva durare un’ora ma in realtà si è conclusa oltre le 13.

LE TAPPE

Sei le tappe per gli approfondimenti forniti dal sindaco Augusto Airoldi dai tecnici e consulenti del Comune. Si è parlato dei progetti della passerella per gli studenti, del futuro maxi parcheggio di piazzale Primo maggio. Nessun accenno invece su tempistiche per il progetto dell’ex Isotta Fraschini malgrado l’area sia stata al centro di due tappe quella davanti alla futura Torre Parko e quella nell’area Beltrami.

Tappe anche al Matteotti dove il sindaco, dopo aver ricordato la creazione di piazza Amendola e l’X2, ha parlato del futuro impianto sportivo “per qualcosa che manca in città come il tennis o il paddle” da realizzare nell’ex Pozzi Ginori.

Prima della chiusura della passeggiata dopo aver percorso il passaggio pedonale che collega via Milano e via Molino molti presenti abbiano sottolineato come, il pur utile collegamento, fosse in realtà off limits per la carenza di illuminazione e per la paura di essere vittima di un’aggressione. Sottopassaggio sotto i riflettori anche quello di via Milano dove è stata ricordata la riqualificazione e quello della stazione ferroviario che il sindaco vorrebbe rinnovare completamente.

Nel corso della passeggiata si è parlato molto delle ciclabili, da quella di via Varese a quella lungo il Lura, e sono stati diverse le perplessità emerse dai presenti sui collegamenti e su alcuni passaggi non protetti.

BILANCIO DEL SINDACO

Il sindaco si è detto soddisfatto dell’appuntamento ancora prima della partenza per la partecipazione, commento rimarcato al termine della passeggiata quanto ha rinnovato l’invito all’appuntamento di sabato prossimo 23 novembre per la seconda passeggiata.

