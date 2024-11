Città

SARONNO – L’ottava edizione della giornata nazionale della Colletta Alimentare, promossa dal Banco Alimentare, ha coinvolto ben 25 supermercati a Saronno e comuni limitrofi, grazie all’impegno di oltre un centinaio di volontari, tra “indipendenti” e provenienti dalle associazioni saronnesi, che non sono mancate anche quest’anno all’appuntamento, tra cui Caritas, Croce Rossa, San Vincenzo, Banco di Solidarietà Stefano Marzorati, Emporio (Casa di Marta) e L’Aquilone. Il centro logistico di raccolta è stato a Turate, nel capannone messo a disposizione dalla Comvitea srl, una società produttrice di bulloneria e viteria speciale.

“Anche quest’anno abbiamo raggiunto un livello di raccolta molto soddisfacente, grazie alla generosa solidarietà dei saronnesi – commenta Roberto Fusetti, titolare dell’azienda di Turate – superando addirittura quello raggiunto lo scorso anno di un buon 10%”.

Sono ormai 8 anni che l’imprenditore rende disponibile le sue strutture come supporto logistico a questa iniziativa. “Qui provvediamo a suddividere e raggruppare i diversi generi alimentari – aggiunge – e ad impacchettarli per poi inviarli al centro di Rho-Fiera Milano. dove verranno smistati ai diversi centri per la distribuzione diretta alle famiglie in difficoltà e ai bisognosi di un aiuto concreto”.

La Colletta Alimentare 2024 si è conclusa con un bilancio di oltre 90 bancali, per un totale di circa 47 tonnellate tra pasta, farina, scatolame, conserve e altri generi alimentari, che sono stati tempestivamente trasportati da ogni presidio presso i supermercati al centro di Turate e poi al punto di smistamento di Rho grazie ai vicoli messi a disposizione da Poste Italiane, affiancati da altri volontari con veicoli privati.

