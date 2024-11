Primo piano

In questa giornata di campionato, la Varesina consolida la propria posizione in vetta grazie a una vittoria per 5-2 contro il Crema, con Bertoli protagonista di una tripletta. L’Ospitaletto perde terreno dopo la sconfitta contro il Desenzano per 2-1, ora a un solo punto dal secondo posto. La Casatese Merate ottiene una preziosa vittoria in trasferta contro il Pro Palazzolo con il risultato di 1-0, mentre il Breno rimonta nel finale battendo il Vigasio per 2-1. Successo anche per la Folgore Caratese sul Pro Sesto con il punteggio di 2-1 e vittoria di misura per l’Arconatese contro il Magenta per 1-0. Pari senza reti tra Sant’Angelo e Club Milano, mentre il Sangiuliano City pareggia 1-1 con Castellanzese. Chiude il turno la vittoria di Nuova Sondrio su Fanfulla con il risultato di 1-0. Di seguito risultati, marcatori e classifica.

Serie D – Girone B – Risultati, marcatori e classifica

Reti: 34′ pt Marchesini (Ch), 4′ st Marchesini (Ch), 27′ st Boldini (Ci), 29′ st De Cerchio (Ch), 44′ st Pelamatti (Ci)Reti: 6′ st CavagnaReti: 45′ pt Fanini (V), 43′ st Verzeni (B), 47′ st Minessi (B)Reti: 28′ pt rig. Petrella (D), 36′ pt Gobbi (O), 42′ pt Biasiol (D)Reti: 39′ st Ojeda Caballero (N)Reti: Simeri (F), 22′ pt Simeri (F), Djolou Zohoki (P)Reti: 3′ st GningueReti: 1′ st Ciuffo (S), 26′ st Colombo (C)Reti: 5′ pt Cosenzino (V), 10′ pt Bertoli (V), 18′ pt Gasparri (V), 27′ pt Akammadu (C), 31′ pt Bertoli (V), 10′ st Bertoli (V), 15′ st rig. Akammadu (C)Varesina 30, Ospitaletto 28, Calcio Desenzano 27, Casatese Merate 24, Sant’Angelo 24, Pro Sesto 22, Pro Palazzolo 22, Breno 22, Folgore Caratese 20, Castellanzese 19, Sangiuliano City 17, Nuova Sondrio 17, Vigasio 16, ChievoVerona 16, Ciliverghe Calcio 14, Magenta 14, Crema 14, Club Milano 13, Fanfulla 10, Arconatese 9.