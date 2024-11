Softball

MILANO – Marco Mazzieri è stato proclamato presidente della Fibs, Federazione baseball e softball, per il quadriennio 2025-28. È il nono presidente nella storia della Federazione italiana baseball softball. “Se mi avessero detto 50 anni fa che sarei stato Presidente di questo movimento che mi ha dato tanto, non ci avrei creduto. Vogliamo essere davvero la Federazione di tutti, non vogliamo lasciare indietro nessuno e vogliamo mettere tutto il movimento nelle condizioni di lavorare al meglio. Grazie davvero a tutti” ha dichiarato a caldo il neo-presidente.

Mazzieri potrà contare sul supporto del Consiglio federale così composto: Pierluigi Bissa, Stefano Sbardolini, Federica Morri, Marina Centrone, Sabrina Olivero, Marco Mannucci, Sergio Piccinini in quota affiliati. Andrea Sgnaolin, Emanuela Giovinazzo in quota atleti. Ettore Finetti in quota tecnici. Il presidente del Collegio dei Revisori è Federico Loda.

Marco Mazzieri, nato a Grosseto il 20 dicembre 1962, ha mosso i primi passi da giocatore nel Roselle. Nel 1980 ha avuto la sua prima presenza con il Bbc Grosseto, con cui giocherà ininterrottamente fino al 2000, con la parentesi ‘bolognese, fra Calze Verdi Casalecchio prima (1 anno) e Fortitudo Bologna poi fra il 1991 e il 1993. Ha disputato oltre 1000 partite del massimo campionato di baseball, indossando il numero 5, ritirato nel 2011 dalla società maremmana. In Nazionale, da giocatore, ha fatto parte della selezione azzurra dall’Europeo 1985 fino al Mondiale del 1990, per un totale di 73 presenze. Passato a guidare la panchina della Nazionale Juniores, ha conquistato il titolo europeo nel 2007, successo che gli vale la ‘promozione’ a manager della Nazionale maggiore, con la quale sale sul gradino più alto del podio continentale nel 2010 e nel 2012 e, nel 2010, conquista il bronzo all’ultima Coppa Intercontinentale di Taiwan nella finale 3° posto contro i padroni di casa.

Nel 2009, 2013 e 2017 guida gli azzurri al World Baseball Classic, raggiungendo la seconda fase nel 2013. Alla guida per due volte della selezione Europa contro il Samurai Japan nelle Global Baseball Series del 2015 e 2024. Nel 2017 è stato premiato dalla European Baseball Coaches Association con il Career Achievement Award. È Chairman della Coach Commission della World Baseball Softball Confederation.

(foto: da sinistra a destra Sbardolini, Centrone, Bissa, Finetti, Morri, Mazzieri, Sgnaolin, Giovinazzo, Piccinini, Olivero, Mannucci, Loda. Credit K73 Oldmanagency).

