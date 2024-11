Solaro

SOLARO – Sarà il Maps ad ospitare il primo di una serie di incontri a tema salute organizzati a Solaro dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con i professionisti della sanità e le associazioni del territorio.

Il tema della serata di lunedì 18 novembre sarà “Prevenire e curare l’ictus cerebrale”. Interverranno in qualità di relatori la dottoressa Mariagrazia Riggio, direttore dell’unità di Neurologia all’ospedale Salvini di Garbagnate, ed il neurologo Marco Mattioli. Durante l’incontro gli esperti del settore daranno pratici consigli per riconoscere i primi sintomi e avvisaglie di un potenziale malessere. In questo momento di divulgazione e prevenzione saranno illustrate anche le buone pratiche per evitarlo e per uno stile di vita più incentrato sul benessere. La dottoressa Riggio introdurrà le funzioni del reparto da lei diretto, mentre il dottor Mattioli parlerà della prevenzione delle malattie cerebrovascolari. Seguirà il video che illustra quali disturbi sono predittivi dell’insorgenza di un ictus cerebrale e come agire. Concluderà una valutazione sulle possibilità attuali di curare l’ictus cerebrale nelle fasi iniziali.

La serata è destinata a tutta la cittadinanza. Appuntamento lunedì 18 novembre alle 18 nella sala del Maps di via Drizza.

Christian Caronno, assessore alle Politiche per la salute: «Tra le iniziative per la salute abbiamo recentemente organizzato con la collaborazione di diverse realtà del territorio il ciclo vaccinale aperto alle categorie definite da Regione Lombardia, riuscendo a effettuare più di 800 vaccinazioni in poche settimane. Segnale che la sanità di prossimità riscuote ancora fiducia e attenzione da parte della cittadinanza. Anche per questo abbiamo pensato ad una serie di incontri sul tema della prevenzione, da realizzare con l’ausilio dei professionisti del settore. Tengo personalmente a ringraziare tutte le persone che collaboreranno per la preparazione di questi eventi, in particolare i medici ed i volontari del Maps, sempre disponibili. E colgo l’occasione per invitare tutti i cittadini, perché il tema è importante e i consigli sicuramente utilissimi».

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti