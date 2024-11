Cronaca

TRADATE – Le fiamme hanno illuminato la serata di Tradate creando preoccupazione e allarme in tutto il paese. Il riferimento va all’incendio scoppiato ieri sera, sabato 16 novembre in via 25 aprile a pochi passi dal Municipio.

Qui è divampato un incendio che ha divorato il tetto di un palazzo. Vicini e passanti hanno dato l’allarme e sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco, da Saronno e da Tradate, oltre ai carabinieri della tenenza di Tradate. Fortunatamente non risulta che ci siano feriti o intossicati. Presente anche l’autoscala visto che per domare le fiamme i vigili del fuoco hanno attaccato l’incendio dall’alto. Domate le fiamme in serata sono stati avviati gli accertamenti per ricostruire a dinamica e cause dell’incendio.

Diversi i tradatesi che hanno assistito alle operazioni di spegnimento. Diverse foto e un video dell’incendio visibile a grande distanza sono state condivise sui social network a partire da Facebook nei gruppi dedicati a Tradate.

