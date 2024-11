Città

SARONNO – CISLAGO Anche un’aliquota dei volontari del gruppo comunale di protezione civile di Saronno ha partecipato alla due giorni di esercitazioni e formazione al Campo Base allestito al Parco Castelbarco di Cislago sabato 16 e domenica 17 novembre.

Le molteplici attività svolte si sono focalizzate principalmente sulla simulazione di scenari operativi ed emergenziali, coinvolgendo i vari gruppi locali del circondario.

“Le periodiche attività congiunte tra le varie associazioni di protezione civile del territorio oltre a rafforzare lo spirito di appartenenza dei volontari, sono necessarie per garantire un’adeguata preparazione in caso di impiego della colonna mobile in emergenze di entità sovracomunale” ha commentato a margine dell’evento il coordinatore del gruppo volontari di Saronno Massimo Invernizzi.

