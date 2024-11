news

Andare a vivere a Milano è il sogno di moltissime persone. La città meneghina ha molto da offrire a chiunque, sia ai giovani che hanno concluso il percorso di studi e che hanno intenzione di intraprendere la strada universitaria, sia alle persone che vogliono cambiare stile di vita e lavorare in una multinazionale oppure nel settore della moda ecc.

Insomma, Milano è una città che attira moltissime persone. Ed è proprio per questo motivo che riuscire a trovare delle stanze in affitto a Milano a buon prezzo potrebbe non essere facile, soprattutto se non si hanno le idee chiare sul dove andare a vivere e sul come cercare. Utilizzando gli strumenti giusti, infatti, e con un pizzico di fortuna è possibile trovare stanze in affitto a Milano su Joivy o su altre piattaforme ad un prezzo accessibile.

Dopo aver trovato la casa in cui trasferirsi, però, è bene anche sapere dove andare a fare aperitivo con gli amici di sera, soprattutto dopo una lunga giornata di lavoro o dopo una sessione di studio intensa. Vediamone insieme alcune.

1. Duomo

Trovare stanze in affitto a Milano nella zona Duomo non è facile, si tratta del cuore pulsante della città, ed è anche una delle mete più apprezzate per l’aperitivo, grazie alla sua combinazione di fascino classico e tocchi glamour. La parola d’ordine è “panorama”: i numerosi rooftop bar offrono viste spettacolari, permettendo di ammirare dall’alto la bellezza senza tempo della città.

Tuttavia, anche chi preferisce evitare l’altezza può trovare opzioni interessanti a livello strada, tra locali storici e nuove proposte. Molto apprezzate le fornerie, con la loro offerta che si estende oltre l’orario dell’aperitivo.

2. Parco Sempione

Parco Sempione è un vivace punto di ritrovo, particolarmente amato dai giovani e dai turisti, che lo scelgono per momenti di relax e socialità.

Il parco, situato nel cuore della città, ospita diversi chioschi e chiringuiti, perfetti per una pausa rinfrescante o un drink informale tra una passeggiata e l’altra. Durante la bella stagione, Parco Sempione diventa il palcoscenico di numerose manifestazioni: eventi di street food e musica live animano gli spazi verdi, offrendo un’esperienza sensoriale completa che attira sia i milanesi che i visitatori. Anche in autunno, però, le iniziative non si fermano, regalando al parco un fascino speciale tra i colori caldi della stagione.

3. Brera

Uno dei quartieri più affascinanti della città è senza dubbio Brera, dove eleganza e atmosfera bohemienne si incontrano. Tra botteghe d’arte, gallerie e caffè storici, ogni angolo evoca il fascino della Belle Époque, con strade acciottolate e negozi adornati da fiori.

È il luogo perfetto per un aperitivo tra amici, grazie alla varietà di locali intimi e accoglienti dove sorseggiare un buon vino o un cocktail, circondati da vetrine artistiche e architettura d’epoca. I locali della zona offrono aperitivi che fondono tradizione e innovazione, valorizzando i sapori tipici della città in un ambiente unico.

4. Chinatown

Per chi è alla ricerca di una zona vivace, conviviale e multiculturale c’è Chinatown, dove diverse tradizioni si incontrano creando un’atmosfera unica.

Qui, ex aree industriali riqualificate e cortili trasformati in locali alla moda creano un vivace senso di comunità. Gli aperitivi a Chinatown sono un momento di socialità e allegria, permettono di assaporare piatti di varie culture e di fare un’esperienza gastronomica che unisce sapori diversi.