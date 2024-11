Sport

PIACENZA – Trasferta domenicale per l’AZ Robur Saronno, impegnata al PalaBakery contro la Bakery Basket Piacenza per la dodicesima giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West.

Iniziano forte i biancoazzurri che si portano subito sul 6-1, Piacenza a metà quarto rimonta e va a +5 costringendo Gambaro al timeout. Da lì in poi è una serie di sorpassi e controsorpassi, entrambe le squadre stanno bene e giocano con vigore. Sulla sirena dei primi dieci minuti Lanzi dall’angolo mette la tripla per accorciare, Saronno è avanti 24-22.

Nel secondo quarto Perin mostra tutte le sue doti da scorer puro, la Robur invece fatica un po’ a trovare la via del canestro. Ci pensa “Shaggy” Negri che sfrutta le sue mani eleganti per piazzare due triple e un bel tiro dalla media tirando fuori la squadra dai guai con esperienza e determinazione. Il secondo buzzer beater di serata è firmato Giulietti, tripla allo scadere del primo tempo che permette a Saronno di chiudere avanti 43-41.

Nella ripresa il copione è pressoché simile, Piacenza con tanta fisicità cerca e ottiene falli, la Robur con ordine e impegno tiene botta alla grande. Zoccoletti segna a ripetizione, non ci sta De Capitani che con una tripla in transizione permette il sorpasso che dà fiducia a Saronno. Timeout per gli emiliani, Taddeo risponde con un tiro da tre punti e Maspero a una manciata di secondi dal termine segna il libero del 62-62. Paritá assoluta, si entra negli ultimi dieci minuti.

I tifosi di casa spingono fortissimo a suon di grida e colpi di tamburo, Piacenza si carica e allunga in avvio di quarto. La tripla dall’angolo di Blair a 6’50’’ porta i biancorossi sul 71-64. Timeout Saronno che scivola anche a -10 ma non demorde, nonostante a metà quarto anche la situazione falli non aiutai(4 fischiati contro Saronno, 0 a Piacenza). Pellegrini ci prova prima con una tripla e poi con due liberi che fanno tornare la Robur a -3. Lanzi segna dall’arco, risponde ancora Pellegrini con un bel sottomano in virata. A poco meno di un minuto dalla fine è ancora il nr. 1 biancoazzurro a prendersi un tiro dalla media per il possibile -2, ma il tiro prende il primo ferro e Piacenza intravede il traguardo. Lanzi segna prima un libero su fallo sistematico e poi due punti in contropiede che chiudono la partita. Finisce 84-79 per Piacenza.

Una partita ben giocata da entrambe le squadre e divertente per tutti i presenti al palazzetto, dall’esito incerto fino al colpo del ko inferto nell’ultimo minuto di gioco dal nr. 22 di Piacenza. Saronno dopo la prestazione appannata di giovedì contro Agrigento ha mostrato tutt’altro spirito ed è sicuramente un buon punto di partenza in vista dei prossimi impegni, sono mancati alcuni dettagli e un po’ di fortuna. Si riparte venerdi alle 20.30, la Robur ospiterà i Fiorenzuola Bees al PalaBorsani di Castellanza.

