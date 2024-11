ilSaronnese

CARONNO PERTUSELLA – Il comune di Caronno Pertusella ha ottenuto un incasso di circa mezzo milione di euro da un’azienda che, per accordo di compensazione, avrebbe dovuto realizzare una rotonda tra via Asiago e via Bergamo ma non l’ha mai costruita. Questo credito recuperato, risalente a una convenzione del 2011, chiude una lunga trattativa con l’azienda e consente ora al comune di destinare i fondi a progetti più urgenti. L’idea, avanzata in consiglio comunale, è di impiegare la somma per una nuova rotatoria a Bariola, un intervento ritenuto prioritario per migliorare la viabilità locale.

L’assessore all’urbanistica, Daniele Rosara, ha spiegato in consiglio che la convenzione originale prevedeva la costruzione di un rondò da 2 milioni 265mila euro, insieme al versamento di altri oneri di urbanizzazione. L’azienda aveva versato solo 1 milione 750mila euro, lasciando quindi un debito. Dopo trattative, il comune ha ottenuto la somma residua in liquidità, consentendo al comune di svincolare l’obbligo di costruire la rotonda inizialmente prevista e aprendo la possibilità di interventi alternativi. In cambio, all’azienda è stata concessa la possibilità di costruire ulteriori volumetrie, potenzialmente soggette a nuovi oneri.

In merito alla destinazione dei fondi, il consigliere di centrodestra Silvio Maiocchi ha chiesto garanzie sull’impiego della cifra per la realizzazione della rotonda a Bariola, tra viale Cinque Giornate e le vie Verdi e Trieste, considerata molto più urgente. Durante una recente conferenza dei capigruppo, il sindaco Marco Giudici aveva ipotizzato questa soluzione, e Rosara ha confermato che l’amministrazione sta seriamente valutando questa opzione.

Il sostegno alla rotonda di Bariola è stato ribadito anche dall’assessore ai lavori pubblici, Giorgio Turconi, che ha sottolineato come l’aumento del traffico, peggiorato dalla chiusura della vicina via Biscia a Garbagnate, renda questa intersezione critica. Ha evidenziato come una semaforizzazione a tre tempi non risolverebbe il problema, prospettando invece la costruzione di due rotatorie, emersa da uno studio di fattibilità recentemente commissionato.

Sebbene l’intervento sia ancora in fase di definizione, il nuovo budget di mezzo milione rende realizzabile il progetto in tempi brevi, senza attendere il completamento del piano urbanistico Atc3, attualmente in stallo.

(foto d’archivio)

