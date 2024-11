news

FreeDum Fighters ($DUM) ha superato i $500.000 nella sua prevendita, catturando l’entusiasmo che ancora permea la rielezione di Donald Trump. Questo progetto PolitiFi offre un’innovativa arena digitale in cui i protagonisti politici si scontrano in battaglie virtuali, con eventi tracciati dalle campagne e oltre, alimentati da un sistema di voto unico.

Il primo duello vede MAGATRON, versione meccanizzata di Trump, sfidare Kamacop 9000, un avatar di Kamala Harris, con il primo che ormai domina le votazioni. Con $DUM disponibile a $0,00008, gli investitori hanno la possibilità di acquistare il token a un prezzo scontato, prima che questo salga.

Il settore PolitiFi continua a crescere: FreeDum Fighters pronto al rally?

Il settore PolitiFi sta registrando un forte rialzo, con un aumento del 14% nel valore complessivo delle meme coin, che ha raggiunto i 590 milioni di dollari. Tra i protagonisti emergenti, $PATRIOT ha registrato un sorprendente +66% nelle ultime ore, mentre altre monete a tema politico come $PEOPLE e Tooker Kurlson hanno guadagnato rispettivamente il 33% e il 14,1%.

Nonostante il calo dei favoriti legati a Trump come $TRUMP e $MAGA, il settore PolitiFi continua a prosperare, attirando investitori e speculatori. Grazie a questa crescente attenzione verso le monete a sfondo politico, FreeDum Fighters ($DUM) sembra pronto a unirsi alla festa, ripercorrendo potenzialmente un rally simile, alimentato dal suo crescente appeal e dal dinamismo del mercato. Grazie all’ascesa di $DUM, il settore PolitiFi sta segnando una nuova tappa nel mondo delle meme coin.

FreeDum Fighters: la meme coin politica dell’era Trump 2.0

FreeDum Fighters nasce come una satira sul contest presidenziale degli Stati Uniti, ma oggi è pronto a entrare nel vivo dell’era Trump 2.0, offrendo agli investitori un’opportunità unica per partecipare a un progetto PolitiFi dinamico e coinvolgente.

Attualmente, i protagonisti MAGATRON e Kamacop 9000 rappresentano le due forze in campo, tuttavia, i possessori di $DUM possono fare molto di più che semplicemente acquistare token: hanno la possibilità di “sostenere” il loro candidato attraverso lo staking e dibattiti settimanali sui canali social del progetto.

La partecipazione non si limita a investire nel token; gli utenti che difendono il proprio candidato e creano argomentazioni vincenti nelle discussioni, sono premiati con airdrop esclusivi, aggiungendo un ulteriore livello di coinvolgimento e premiando la partecipazione attiva.

Questa interazione diretta con il progetto, unita all’indipendenza politica di FreeDum Fighters, lo rende un contendente forte nella scena PolitiFi. L’attività non si ferma qui: nuovi personaggi politici entreranno nel gioco in futuro, amplificando le opzioni degli utenti.

Prossimamente, si prevede che Doge, simbolo della nuova efficienza governativa sotto Trump, si unisca al team MAGATRON. Con il suo approccio unico e un legame diretto con la community, FreeDum Fighters è destinato a diventare una piattaforma di riferimento nel panorama delle meme coin politiche.

FreeDum Fighters: ultime ore per partecipare al giveaway da $1.000

Restano poche ore per partecipare al giveaway di FreeDum Fighters, un’opportunità imperdibile per i sostenitori del progetto, che avranno la possibilità di vincere una parte dei $1.000 in palio.

Il concorso, che è iniziato il 31 ottobre, offre a cinque fortunati vincitori un premio di $200 ciascuno. Per partecipare, basta completare alcuni semplici passaggi, come seguire il progetto su X per essere inclusi automaticamente all’estrazione.

Con un totale di 108 miliardi di token $DUM disponibili in prevendita, è facile entrare a far parte del progetto. È possibile acquistare $DUM con Ethereum, Binance Smart Chain, Base o Solana, utilizzando opzioni di pagamento come ETH, BSC, BASE, SOL, USDT e USDC.

Per partecipare, basta visitare il sito ufficiale di FreeDum Fighters e connettere il proprio wallet. Inoltre, gli investitori possono stare tranquilli sulla sicurezza della piattaforma, che è stata sottoposta a un audit indipendente da parte di Coinsult e SolidProof, che non hanno rilevato alcun problema critico nel codice.

Non perdete l’opportunità di unirvi alla community di FreeDum Fighters e sostenere il vostro candidato preferito, tra MAGATRON o Kamacop 9000, mentre la campagna Trump 2.0 entra nel vivo. Per restare aggiornati su tutte le novità, unitevi alla community su X o Telegram e seguite i progressi mentre si avvicina il giorno della nuova presidenza Trump!

