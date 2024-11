Città

SARONNO – Si è concluso con entusiasmo e partecipazione il secondo trofeo De Marco, torneo di scacchi organizzato dall’associazione Scacchi Saronno con il patrocinio del comune. L’evento si è tenuto nello spazio “Il Chiostro” (in viale Santuario a Saronno) domenica 17 novembre.

Il torneo, iniziato alle 14.30, ha visto una straordinaria affluenza di giocatori di tutte le età e categorie, grazie alla formula inclusiva che permetteva la partecipazione a tutti, dai principianti agli esperti. Le partite si sono svolte con la formula del girone svizzero a 5 turni, ciascuno con un tempo di riflessione di 15 minuti per giocatore.

L’evento si è concluso con la cerimonia di premiazione alle 18. I riconoscimenti sono stati assegnati ai migliori classificati in diverse categorie: adulti, juniores, donne e over 70. Grazie alla sponsorizzazione di De Marco Ingegneria e Costruzioni, il torneo ha potuto offrire premi di qualità, valorizzando il talento e l’impegno dei partecipanti.

Il secondo trofeo De Marco non è stato solo una competizione, ma anche un’occasione di incontro e condivisione per appassionati e curiosi, confermando il successo di un evento che si sta consolidando come appuntamento fisso per gli amanti degli scacchi a Saronno e dintorni.

L’associazione Scacchi Saronno ringrazia tutti i partecipanti, gli spettatori, e il comune per il supporto, con l’augurio di ritrovarsi ancora più numerosi per la prossima edizione.

(foto dell’evento)

